सिवनी: घर के पास दबे पांव पहुंचा बाघ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें; वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी

जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा मार्ग पर स्थित ग्राम कातलबोडी में एक रिहायशी मकान के बेहद करीब बाघ की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यह पूरी घटना सड़क किनारे स्थित किसान राजेश सनोडिया के खेत में बने मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शनिवार शाम करीब 6 बजकर 8 मिनट पर बाघ घर के आसपास चहलकदमी करता दिखाई दिया। आबादी क्षेत्र में बाघ के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल वन विभाग को सूचित किया गया।

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