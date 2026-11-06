बरेली: चिरकुंडा समेत 54 बदमाशों पर 10.85 लाख का इनाम घोषित, संतोष साहू हत्याकांड के आरोपी भी रडार पर

ये रहे 15 हजार के इनामी

आंवला थाने से वांछित बदायूं जिले के बिसौली निवासी भूपेंद्र व बृजेश, बदायूं के ही कुंवरगांव निवासी जुबैर, आंवला के पटी गली निवासी ज्ञानदीप पर 15-15 हजार रुपये का इनाम है। देवरनिया थाने से भोजीपुरा निवासी अकबर, बदायूं के गांव लाही फरीदपुर निवासी छविराम उर्फ छब्बा, आंवला के मनौना निवासी रिजवान मंसूरी, सीबीगंज के परधौली निवासी अबरार हुसैन, तिलियापुर सीबीगंज निवासी इकबाल, गुनाहट्टू निवासी यासीन, रानी मौर्य व नवाबगंज के ताहिर खां, सीबीगंज निवासी उवैस, देवरनिया निवासी रविंद्र व शीशगढ़ के शाने आलम, क्योलड़िया थाने से पीलीभीत के मीरपुर गांव निवासी शकील और हाफिजगंज के सेंथल निवासी जुबैर पर 15-15 हजार रुपये का इनाम है। इसके अलावा, अलीगंज थाने के कुंडरिया गांव निवासी भूपराम पर दस हजार का इनाम घोषित किया गया है।