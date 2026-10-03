बरेली: स्पोर्ट्स स्टेडियम में पांच अक्तूबर से क्रिकेट प्रीमियर लीग, विजेता टीम को मिलेगी स्कूटी

बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार से दिवंगत प्रो. श्याम बिहारी स्मृति प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। इस संबंध में शनिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैठक हुई और ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य बरेली के उभरते हुए युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक सही मंच प्रदान करना है। इसी सोच के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम ने इस लीग की पहल की है।

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हाल ही में 20 सितंबर को इज्जतनगर स्थित रेलवे ग्राउंड (रोड नंबर 4) में इसके ट्रायल्स आयोजित किए गए थे, जिसमें शहर के युवाओं ने बढ़-चढ़कर अपनी दावेदारी पेश की। ट्रायल्स के दौरान इंडियन रेलवे के अनुभवी खिलाड़ी माजिद हसन खान और शिवकुमार राठी ने बतौर चयनकर्ता उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चुनाव किया। चयनित खिलाड़ियों को कुल छह टीमों में शामिल किया गया है। विज्ञापन



लीग में छह टीमें ले रहीं हिस्सा

इस प्रतियोगिता में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। बरेली धमाका डायनामोज की कमान फैजान जाफरी के हाथों में होगी, जबकि बरेली तूफानी टाइगर्स की कप्तानी मोहित कुमार करेंगे। बरेली झुमका जायंट्स का नेतृत्व साई सक्सेना, बरेली बांसुरी ब्लास्टर्स की कप्तानी अरुण यादव, बरेली दबंग डेयरडेविल्स की कमान प्रतीक पाल और बरेली नाथ नगरी किंग्स का नेतृत्व बंटी मौर्या करेंगे। हाल ही में 20 सितंबर को इज्जतनगर स्थित रेलवे ग्राउंड (रोड नंबर 4) में इसके ट्रायल्स आयोजित किए गए थे, जिसमें शहर के युवाओं ने बढ़-चढ़कर अपनी दावेदारी पेश की। ट्रायल्स के दौरान इंडियन रेलवे के अनुभवी खिलाड़ी माजिद हसन खान और शिवकुमार राठी ने बतौर चयनकर्ता उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चुनाव किया। चयनित खिलाड़ियों को कुल छह टीमों में शामिल किया गया है।इस प्रतियोगिता में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। बरेली धमाका डायनामोज की कमान फैजान जाफरी के हाथों में होगी, जबकि बरेली तूफानी टाइगर्स की कप्तानी मोहित कुमार करेंगे। बरेली झुमका जायंट्स का नेतृत्व साई सक्सेना, बरेली बांसुरी ब्लास्टर्स की कप्तानी अरुण यादव, बरेली दबंग डेयरडेविल्स की कमान प्रतीक पाल और बरेली नाथ नगरी किंग्स का नेतृत्व बंटी मौर्या करेंगे।

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