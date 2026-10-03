बरेली: कांस्य प्रतिमाओं से सजेगी आईवीआरआई रोड, नारी शक्ति को दर्शाएगी द्रौपदी की मूर्ति

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बरेली शहर के सुंदरीकरण और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए नगर निगम ने हेरिटेज वॉक योजना तैयार की है। इस परियोजना पर करीब तीन करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके तहत आईवीआरआई रोड के फुटपाथ को कांस्य प्रतिमाओं से सजाया जाएगा। विज्ञापन

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि इन प्रतिमाओं में महाभारतकालीन इतिहास और नारी शक्ति का प्रतीक पांचाली (द्रौपदी) की आठ फुट ऊंची प्रतिमा शामिल है। यह प्रतिमा निर्भीकता, सम्मान, शक्ति और न्याय का संदेश देगी। उत्तर पांचाल की प्राचीन राजधानी अहिछत्र के इतिहास को दर्शाती आठ फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। स्वास्थ्य और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए योग मुद्रा में एक प्रतिमा स्थापित होगी। यह प्रतिमा स्वस्थ महिला, सशक्त भारत का संदेश देगी।

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