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बरेली: कांस्य प्रतिमाओं से सजेगी आईवीआरआई रोड, नारी शक्ति को दर्शाएगी द्रौपदी की मूर्ति

Sat, 03 Oct 2026 04:05 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 03 Oct 2026 04:05 PM IST
सार

नगर निगम ने शहर के सुंदरीकरण हेतु हेरिटेज वॉक योजना बनाई है। इस पर तीन करोड़ रुपये लगेंगे। आईवीआरआई रोड पर कांस्य प्रतिमाएं लगेंगी। आठ फुट ऊंची पांचाली (द्रौपदी) की प्रतिमा नारी शक्ति दर्शाएगी।

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IVRI Road to be adorned with bronze statues in Bareilly
ऐसी होगी द्रौपदी की कांस्य प्रतिमा - फोटो : नगर निगम

विस्तार
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बरेली शहर के सुंदरीकरण और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए नगर निगम ने हेरिटेज वॉक योजना तैयार की है। इस परियोजना पर करीब तीन करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके तहत आईवीआरआई रोड के फुटपाथ को कांस्य प्रतिमाओं से सजाया जाएगा।

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नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि इन प्रतिमाओं में महाभारतकालीन इतिहास और नारी शक्ति का प्रतीक पांचाली (द्रौपदी) की आठ फुट ऊंची प्रतिमा शामिल है। यह प्रतिमा निर्भीकता, सम्मान, शक्ति और न्याय का संदेश देगी। उत्तर पांचाल की प्राचीन राजधानी अहिछत्र के इतिहास को दर्शाती आठ फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। स्वास्थ्य और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए योग मुद्रा में एक प्रतिमा स्थापित होगी। यह प्रतिमा स्वस्थ महिला, सशक्त भारत का संदेश देगी। 
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भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के योगदान को समर्पित एक कांस्य प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। यह संस्थान वर्ष 1889 से देश की सेवा में है। यह प्रतिमा पशु स्वास्थ्य, वैक्सीन विकास और खाद्य सुरक्षा का महत्व दिखाएगी। इसका विषय 'वन प्लांट वन हेल्थ' है। यह योजना आईवीआरआई-बरेली फुटपाथ प्लान के तहत क्रियान्वित की जा रही है। 
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