बरेली: औद्योगिक टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा जारी, भू-स्वामियों को मिले आठ करोड़ रुपये

आधुनिक सुविधाएं

इस टाउनशिप में उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनमें चौड़ी सड़कें, भूमिगत विद्युत नेटवर्क और उन्नत जलापूर्ति शामिल है। सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम, हरित क्षेत्र और ई-चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। गैस लाइन, कॉमन पार्किंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फायर स्टेशन जैसी सुविधाएं भी होंगी।



भूमि अधिग्रहण की प्रगति

बीडीए ने औद्योगिक टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई है। अब तक 21 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है, जिस पर 41 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। शनिवार को 4 हेक्टेयर भूमि के लिए 8 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। कुल 126.30 हेक्टेयर में से 98 हेक्टेयर भूमि भू-स्वामियों से खरीदी जा रही है, जबकि 28 हेक्टेयर शासकीय और ग्राम समाज की भूमि है।