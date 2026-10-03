बरेली: साइबर ठगों ने महिला शिक्षक का फोन किया हैक, खाते से निकाले 9.34 लाख रुपये

बरेली के बहेड़ी कस्बा की टीचर्स कॉलोनी में रहने वाली एक शिक्षिका से साइबर ठगी कर ली गई। साइबर ठगों ने महिला का फोन हैक कर उनके बैंक खाते से 9 लाख 34 हजार 36 रुपये निकाल लिए। ठगों ने कई बार में रकम निकाली। जब तक महिला को पता चला, तब तक उसकी पूरी जमा-पूंजी खाते से निकल चुकी थी। पुलिस ने पीड़ित आकांक्षा जौहरी (37) की तहरीर पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया था। इसके बाद उनके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन होने लगे। लगातार मैसेज आने पर जब उन्होंने बैंक खाता चेक किया तो पता चला कि कुल 9,34,036 रुपये निकाले जा चुके हैं।