बरेली: शादी का झांसा देकर महिला सिपाही का किया यौन शोषण, झोलाछाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

पहले कर लिया था समझौता

महिला सिपाही की दो साल तक आंवला थाने में तैनाती रही। उसका पति से तलाक हो चुका है। महिला सिपाही आंवला में अपनी बेटी के साथ रहती थी। इससे पहले महिला ने नौ जून को अब्बास के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन बाद में समझौता कर लिया। इसके बाद उसका तबादला कर दिया गया। अब तीन माह बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है।



स्थानीय जनप्रतिनिधि के घर से लापता हुई महिला आरोपी

चर्चा है कि बृहस्पतिवार देर रात इस मामले में नामजद एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उसे कस्बा निवासी एक जनप्रतिनिधि अपनी सुपुर्दगी में थाने से घर ले गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि के घर से शुक्रवार सुबह महिला आरोपी लापता हो गई। इस पर पुलिस ने उस जनप्रतिनिधि को फटकार लगाई। बाद में पुलिस ने महिला का किसी तरह पता लगा लिया और उसे थाने ले आई।