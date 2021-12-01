फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Chhangamal Montessori School crowned overall champion.

Bareilly News: छंगामल मॉन्टेसरी स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन

Thu, 15 Oct 2026 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 15 Oct 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Chhangamal Montessori School crowned overall champion.
फरीदपुर। छंगामल मॉन्टेसरी सीनियर सेकंडरी स्कूल में चल रही दो दिवसीय मेजर ध्यानचंद खेल स्पर्धा का बुधवार को समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में मेजबान स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम किया। श
विज्ञापन

बालक और बालिका वर्ग के क्रिकेट मुकाबलों में छंगामल मॉन्टेसरी स्कूल ने विजेता ट्रॉफी जीती। वॉलीबॉल के बालक व बालिका वर्ग और कबड्डी के बालक वर्ग में भी छंगामल स्कूल के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। एथलेटिक्स मुकाबलों में भी विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

100 मीटर दौड़ की बालिका वर्ग में रोटरी स्कूल की अंशिका सिंह और छंगामल मॉन्टेसरी की आराध्या ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में प्रेरणा पब्लिक स्कूल के हर्षित विजेता रहे। 200 मीटर दौड़ में छंगामल की प्रांशी ने प्रथम स्थान हासिल किया। विभिन्न आयु वर्ग के बालकों में सुमित, आयुष, अनंत और स्पर्श ने भी पहला स्थान पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विनायक इंटरनेशनल स्कूल ने कबड्डी (बालिका वर्ग), भाषण प्रतियोगिता और खो-खो (बालक वर्ग) में प्रथम स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य भरत पांडेय, पवन अग्रवाल, महेश कुमार चौधरी आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed