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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Case registered against three individuals, including a councilor, for barging into a house and assaulting the occupants.

Bareilly News: घर में घुसकर मारपीट, सभासद समेत तीन पर केस दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 02:19 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:19 AM IST
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Case registered against three individuals, including a councilor, for barging into a house and assaulting the occupants.
शीशगढ़। कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाकर वार्ड सभासद सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
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पीड़ित फजील अहमद के अनुसार, 30 सितंबर को मोहल्ला बड़ी बखरी निवासी कमरअली अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उसके घर आए और उसके भाई जफीर अहमद को गालियां देने लगे। विरोध पर उसके साथ मारपीट की व बचाने आई पत्नी को भी बाल पकड़कर घसीटा। इसके बाद उनके उपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई है।
सीओ अरुण कुमार के अनुसार, मामले में सभासद कमर अली, दो अज्ञात सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संवाद
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