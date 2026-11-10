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Bareilly News: पटाखे जलाने के विवाद में घर में घुसकर बहन-भाई पर हमला

Tue, 10 Nov 2026 12:57 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 10 Nov 2026 12:57 AM IST
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Brother and sister attacked inside their home following a dispute over bursting firecrackers
सीबीगंज। गांव बंडिया में पटाखे जलाने के विवाद में एक पक्ष ने घर में घुसकर बहन-भाई पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बंडिया निवासी मोहन ने आरोप लगाया कि उनके भाई राजू का गांव के ही कुछ लोगों से पटाखे जलाने को लेकर विवाद हुआ था। कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। इसी रंजिश में दूसरे पक्ष के चार लोग उनके घर में घुस आए। राजू व उसकी बहन बसंती पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों को लाठी-डंडों से पीटा और धारदार हथियार से भी वार किए। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर मिली है। घायल बहन-भाई जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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