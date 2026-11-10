Bareilly News: पटाखे जलाने के विवाद में घर में घुसकर बहन-भाई पर हमला

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सीबीगंज। गांव बंडिया में पटाखे जलाने के विवाद में एक पक्ष ने घर में घुसकर बहन-भाई पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बंडिया निवासी मोहन ने आरोप लगाया कि उनके भाई राजू का गांव के ही कुछ लोगों से पटाखे जलाने को लेकर विवाद हुआ था। कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। इसी रंजिश में दूसरे पक्ष के चार लोग उनके घर में घुस आए। राजू व उसकी बहन बसंती पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों को लाठी-डंडों से पीटा और धारदार हथियार से भी वार किए। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर मिली है। घायल बहन-भाई जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद