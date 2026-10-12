Bareilly News: ससुराल में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव

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पुलिस के मुताबिक शिवानी वर्मा (21) शांति विहार मढ़ीनाथ, थाना सुभाष नगर की रहने वाली थीं। शिवानी की शादी वीरेंद्र निवासी गिरधारीपुरा से इसी साल 27 अप्रैल को हुई थी। परिजन ने बताया कि रविवार सुबह नौ बजे उन्होंने शिवानी को पंखे से चुन्नी के सहारे लटका देखा। उसे तुरंत नीचे उतारा गया और तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को वापस घर लाया गया। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम और इज्जतनगर थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने जानकारी जुटाई और मायके वालों से बात की। मायके वालों ने शिवानी की मौत पर संदेह जताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पोस्टमाॅर्टम में आत्महत्या के संकेत मिले। आत्महत्या की वजह पर पुलिस जांच कर रही है। दूसरी ओर शिवानी के भाई सुमित वर्मा ने देर रात इज्जत नगर थाने में बहनोई वीरेंद्र समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपियों में हवाई अड्डा गिरधारीपुर निवासी बहनोई वीरेंद्र, ससुर अशोक, सास मीना, जेठ जगदीश, जेठानी पूजा, देवर गौरव व ननद पूजा के नाम शामिल है। पुलिस इनमें से कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। सुमित ने आरोप लगाया कि प्लंबर का काम करने वाले उनके बहनोई वीरेंद्र को शादी में काफी दहेज दिया था। बावजूद पांच लाख रुपये व एक कार मांग रहे थे। ऐसा न करने पर उनकी बहन को जान से मारने की धमकी दे रहे थे।वर्जनइज्जतनगर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया है। पोस्टमार्टम में हैंगिंग से मौत की बात सामने आ रही है। पुलिस को अभी इस मामले में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। - शिवम आशुतोष सिंह, एएसपी