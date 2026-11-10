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Bareilly News: रामगंगा में मिला बिहार के इंजीनियर का शव

Tue, 10 Nov 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:04 AM IST
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Body of engineer from Bihar found in Ramganga river
अमर उजाला ब्यूरो
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बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में रामगंगा में डूबे बिहार निवासी इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजीनियर राहुल कुमार सिंह का शव रविवार को बरामद हुआ। भमोरा और सुभाषनगर थाना पुलिस की मदद से शव बाहर निकाला जा सका। पहचान होने के बाद पुलिस ने परिवार को सूचना दी। उनके भाई ने कंपनी पर काम का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर में गुम चोट और डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।
बिहार के सारण जिले के इसुआपुर थाना क्षेत्र के गांव सोमभा निवासी राहुल कुमार सिंह के भाई ऋतुराज कुमार सिंह ने पोस्टमॉर्टम हाउस पर बताया कि उनके भाई हिमाचल प्रदेश की एक इलेक्ट्रिक कंपनी में इंजीनियर थे। भाई दो महीने से घर से नौकरी के काम से बाहर निकले थे। उन्हें पता लगा है कि कंपनी के किसी काम से भाई बरेली आए थे।
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ऋतुराज ने बताया कि शनिवार शाम सुभाषनगर पुलिस को एक युवक के रामगंगा में डूबने की सूचना मिली थी। इसके बाद से सुभाषनगर और भमोरा पुलिस ने तलाश शुरू की। रविवार को गांव टांडा के पास नदी से राहुल का शव बाहर निकाला गया। पहचान होने पर परिवार को सूचना दी गई। खबर मिलते ही परिजन बरेली पहुंचे।
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भाई ने लगाए आरोप
ऋतुराज ने आरोप लगाया कि कंपनी की ओर से राहुल पर काम का काफी दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें लगता है कि इस तनाव की वजह से ही भाई ने रामगंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। भाई का आरोप है कि घटना के बाद कंपनी के लोगों ने उनसे कोई संपर्क नहीं साधा है और न ही राहुल के बारे में कोई जानकारी दी है। उन्होंने कंपनी की लापरवाही बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।


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वर्जन

- इंजीनियर राहुल का शव रामगंगा में मिल गया है। दो थानों की पुलिस इसमें जुटी थी। बरेली से संबंधित कोई आरोप नहीं है। पोस्टमाॅर्टम के बाद शव परिवार के हवाले कर दिया गया है। - चिराग जैन, एसपी सिटी
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