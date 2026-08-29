मौसम अपडेट: बरेली में अब दो दिन सताएगी धूप और उमस, सितंबर की शुरुआत में फिर बरसेंगे बादल

बरेली में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। बीते 24 घंटे में 12.3 मिलीमीटर बारिश से तापमान में गिरावट आई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। न्यूनतम पारा सामान्य से 1.6 डिग्री कम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रात में भी तेज बारिश हुई।

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मौसम विभाग ने सितंबर की शुरुआत में बारिश का दौर तेज होने का अनुमान जताया है। दो और तीन सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार सुबह बादल मंडराए पर दस बजे के बाद आसमान साफ हो गया और धूप निकली। उमस भी हावी रही। विज्ञापन



मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक, दो दिन तक उच्च वायुदाब की वजह से बारिश के अनुकूल माहौल बनने के आसार नहीं हैं। विक्षोभ प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इससे मानसूनी सक्रियता भी कम हो गई है। तीन दिन बाद बारिश का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने सितंबर की शुरुआत में बारिश का दौर तेज होने का अनुमान जताया है। दो और तीन सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार सुबह बादल मंडराए पर दस बजे के बाद आसमान साफ हो गया और धूप निकली। उमस भी हावी रही।मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक, दो दिन तक उच्च वायुदाब की वजह से बारिश के अनुकूल माहौल बनने के आसार नहीं हैं। विक्षोभ प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इससे मानसूनी सक्रियता भी कम हो गई है। तीन दिन बाद बारिश का नया दौर शुरू होगा।

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