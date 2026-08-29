फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bareilly will face scorching sun and humidity for the next two days rain is expected start of September

मौसम अपडेट: बरेली में अब दो दिन सताएगी धूप और उमस, सितंबर की शुरुआत में फिर बरसेंगे बादल

Sat, 29 Aug 2026 07:30 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 29 Aug 2026 07:30 AM IST
सार

बरेली में रक्षाबंधन पर दिन में उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। रात में झमाझम बारिश ने राहत दी। जिससे तापमान में गिरावट आई। हालांकि दो दिन तक बारिश के आसार नहीं है। उमस और गर्मी परेशान कर सकती है।  

विज्ञापन
Bareilly will face scorching sun and humidity for the next two days rain is expected start of September
Bareilly Weather - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। बीते 24 घंटे में 12.3 मिलीमीटर बारिश से तापमान में गिरावट आई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। न्यूनतम पारा सामान्य से 1.6 डिग्री कम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रात में भी तेज बारिश हुई। 

विज्ञापन


मौसम विभाग ने सितंबर की शुरुआत में बारिश का दौर तेज होने का अनुमान जताया है। दो और तीन सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार सुबह बादल मंडराए पर दस बजे के बाद आसमान साफ हो गया और धूप निकली। उमस भी हावी रही। 
विज्ञापन


मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक, दो दिन तक उच्च वायुदाब की वजह से बारिश के अनुकूल माहौल बनने के आसार नहीं हैं। विक्षोभ प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इससे मानसूनी सक्रियता भी कम हो गई है। तीन दिन बाद बारिश का नया दौर शुरू होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

31 अगस्त की शाम से फिर बदलेगा मौसम 
अतुल कुमार ने बताया कि 31 अगस्त की शाम से मौसम में बदलाव के आसार हैं। बादलों मंडराने और गरज-चमक के साथ देर रात बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। अनुकूल माहौल बनने पर 29, 30 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने, बूंदाबांदी होने का भी अनुमान है।

बारिश के दौरान सावधानी जरूरी
अतुल ने बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों पर बेवजह आवाजाही से बचने, बिजली चमकने के दौरान खुले स्थान और पेड़ों के नीचे खड़े न होने और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. अंकित मौर्य के मुताबिक, बारिश में बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा भीगने पर बुखार, सर्दी-जुकाम की दिक्कत हो सकती है। बिना परामर्श दवा लेने से बचें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed