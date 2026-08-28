यूपी: पुलिस हिरासत में युवक की मौत, भंडारे में डीजे को लेकर हुआ था विवाद; परिजनों ने लगाया पिटाई का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, दातागंज (बदायूं) Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 28 Aug 2026 10:25 PM IST
सार
बदायूं के अटसेना गांव में भंडारे के दौरान डीजे पर फिल्मी गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए 28 वर्षीय राजेश की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है।
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विस्तार
बदायूं जिले के गांव अटसेना में धर्मस्थल पर आयोजित भंडारे में डीजे पर फिल्मी गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस मामले में हिरासत में लिए गए 28 वर्षीय राजेश पुत्र शहजादे की दातागंज थाने की हवालात में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। राजेश का उसके ममेरे भाई से भी झगड़ा हुआ था। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर थाने में डंडों से पीटने का आरोप लगाया है।
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युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में दातागंज थाने में अतिरिक्त फोर्स बुला ली गई। दातागंज थाना क्षेत्र के गांव अटसेना में सावन की पूर्णिमा पर बृहस्पतिवार शाम धर्मस्थल पर भंडारे का आयोजन हुआ था। गांव निवासी राजेश के भाई हृदेश ने बताया कि डीजे पर फिल्मी गाना बजाने को लेकर गांव के अजीत से झगड़ा शुरू हो गया। अजीत से झगड़े के दौरान गांव निवासी उनके ममेरे भाई रघुवीर भी शराब के नशे में झगड़ा करने लगे।
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इसके बाद उनका भाई राजेश भी वहां आ गया। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सूचना पर दातागंज थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और राजेश व धर्मवीर को हिरासत में लेकर थाने आ गई। आरोप है कि शुक्रवार दोपहर पुलिस ने धर्मवीर को बिना कार्रवाई के छोड़ दिया, लेकिन राजेश को नहीं छोड़ा। परिजनों का आरोप है कि राजेश की हवालात में पिटाई की गई।
वहीं, एसपी देहात डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब चार बजे आरोपी राजेश की तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद पुलिस उसे दातागंज सीएचसी लेकर आई, जहां हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। एसपी देहात ने बताया कि राजेश के विरुद्ध शांतिभंग के आरोप में कार्रवाई की गई थी।
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