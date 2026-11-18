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लोगों के अनुसार, शेरगढ़ के नगरिया कलां निवासी अजय पाल ने बताया कि करीब 15 दिन पहले उन्होंने एजेंसी से नया ऑटो खरीदा था। बताया जाता है कि ऑटो शुरू से ही ठीक से नहीं चल रहा था। इसकी शिकायत एजेंसी में करने के बाद उसे वापस ले जाने के लिए गांव रिकवरी वैन गांव कुड़का पहुंची थी। शाही तिराहे से करीब 50 कदम पहले ऑटो में आग लग गई। सूचना पर शाही पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ऑटो पूरी तरह जल चुका था। घटना के बाद सड़क पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही। सीओ अजय कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच कराई जाएगी। संवादबिजली के तार की चिंगारी से 11 बीघा गन्ना जलासेंथल। ग्राम लांवाखेड़ा तालिब हुसैन में मंगलवार दोपहर करीब एक बजे बिजली के तार से निकली चिंगारी ने किसान की सालभर की मेहनत राख कर दी। ग्रामीणों के अनुसार, नेतराम के खेत में खड़ी 11 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन से चिंगारी निकली और सूखे गन्ने के पत्तों पर गिर गई। धुआं उठता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। जब तक किसान आग बुझा पाए, तब तक आग से 11 बीघा गन्ने की फसल पूरी तरह जल चुकी थी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से किसान को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। तहसीलदार सत्येंद्र कटियार ने बताया कि अगर खेत में आग लगी है तो मंडी समिति को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। नुकसान के आकलन के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। संवाद