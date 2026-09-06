Bareilly News: बारिश के चलते कक्षा आठ तक के सभी स्कूल आज बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 06 Sep 2026 11:54 PM IST
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बरेली। लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा आठ तक के स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया है। डीएम के आदेश के अनुपालन में बीएसए डॉ. विनीता ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन कराने को कहा है।
बीएसए की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश जनपद के समस्त बोर्डों के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएससी से संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, शासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी स्कूल शामिल हैं।
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बीएसए की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश जनपद के समस्त बोर्डों के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएससी से संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, शासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी स्कूल शामिल हैं।
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