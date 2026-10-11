Bareilly News: रामगंगा में नहाने गया युवक बह गया

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मीरगंज। थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव के पास शनिवार सुबह रामगंगा नदी में नहाने गया युवक तेज बहाव में बह गया। साथी युवकों और ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पुलिस और अन्य टीमें मौके पर पहुंच गईं। युवक की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।पुलिस के अनुसार, कपूरपुर गांव निवासी अंकित शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे अपने साथी सचिन (24) और अंश (17) के साथ खेतों की ओर गया था। तीनों रामगंगा नदी के पास पहुंचे और नहाने लगे। इसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आकर अंकित पानी में बह गया। दोस्तों के शोर पर खेत पर काम कर रहे अंकित के बड़े भाई आदेश और आसपास के लोग भी पहुंच गए, मगर तब तक अंकित नदी में लापता हो चुका था।घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार सिमरन मथानिया पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ पहुंच गई। पुलिस ने बाढ़ राहत में लगी पीएसी की फ्लड कंपनी की टीम से भी मदद ली। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया नदी में नहाने के दौरान एक युवक के तेज बहाव में बहने की सूचना मिली है। पुलिस और संबंधित टीमें मौके पर हैं। युवक की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संवादकटान से गांव की ओर बढ़ रही रामगंगाग्रामीणों के अनुसार, रामगंगा नदी में लंबे समय से कटान जारी है। यह कटान गांव की ओर करीब एक किलोमीटर तक बढ़ चुका है। इससे पहले नदी की धारा गांव के एक मंदिर को भी अपने आगोश में ले चुकी है। घटनास्थल से गांव की दूरी भी करीब एक किलोमीटर बताई गई है।