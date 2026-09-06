Bareilly News: सप्ताह बीता, जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकी जांच किट

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मॉडल टाउन निवासी महिला समेत अब तक जिले में स्वाइन फ्लू के नौ मरीज मिल चुके हैं। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू वार्ड बनाया गया है। ट्रूनेट मशीन भी है, लेकिन किट न होने से ओपीडी में पहुंच रहे संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की जांच प्रभावित है। शासनादेश के मुताबिक, मरीजों की जांच के बाद इलाज कर संक्रमण को फैलने से रोकना है, पर जांच के अभाव में संक्रमण की पुष्टि नहीं हो पा रही है। नतीजा, संदिग्ध मरीज दूसरों के संपर्क में आ रहे हैं।जिन मरीजों में रोग की पुष्टि हुई है, वे कहां संक्रमित हुए, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है। एडी एसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित के मुताबिक, फर्म ने सोमवार को किट मिलने की रिपोर्ट दी है। जैसे ही किट अस्पताल आएगी, उसे लैब में उपलब्ध कराकर जांच शुरू कराएंगे।