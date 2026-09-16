Bareilly News: भाजपा के 18 कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक त्यागपत्र

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कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि घटना के 10 दिन बाद भी पार्टी ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया। इससे उनमें नाराजगी बढ़ गई। अनुपम पंडित पूर्व में जिला सहसंयोजक (सोशल मीडिया) और मंडल मंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वह वर्तमान में बूथ अध्यक्ष और सेक्टर संयोजक के रूप में सक्रिय हैं।कार्यकर्ताओं ने मंडल और जिला संगठन से इस प्रकरण को गंभीरता से लेने की मांग की थी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से अपेक्षित पहल न होने से असंतोष बढ़ा। इसी कारण कल्याणपुर मंडल के महामंत्री उमाकांत जोशी, तीन सेक्टर संयोजक (सेवाराम मौर्य, आशीष देवल, अनुपम पंडित), दो सेक्टर प्रभारी (याकूब अली जैदी, जामिन नकवी अजहर), अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री याकूब अली और 11 बूथ अध्यक्ष सहित कुल 18 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि संगठन का आधार कार्यकर्ता का सम्मान है, जिसे ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं।