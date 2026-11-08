Barabanki News: किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है अस्पताल

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जिले में जिला अस्पताल सहित 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। दिवाली पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया गया है। सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने बताया कि अस्पतालों में सभी आवश्यक और जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिन डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वे ड्यूटी के दौरान अस्पतालों में मौजूद रहेंगे। सभी नोडल अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, ताकि दिवाली के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।उन्होंने बताया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दो-दो और जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। बर्न से संबंधित दवाओं के साथ अन्य सभी आवश्यक दवाएं भी अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगी। नोडल अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।