Barabanki News: बच्ची की हत्या का आरोपी अस्पताल से भेजा जेल

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मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के आरोप में हैदरगढ़ कोतवाल अनिल कुमार पांडेय की ओर से आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत ने बालिका के परिजनों से मुलाकात कर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा।उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है। बृहस्पतिवार को गांव से लापता हुई कक्षा चार की छात्रा का शव रात में गांव के बाहर एक पुराने कुएं में मिला था। पुलिस ने रातभर पांच टीमें लगाकर आरोपी की तलाश की थी। शुक्रवार सुबह गांव से करीब तीन किमी दूर पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी उत्तम सिंह के दोनों पैरों में गोली लगी थी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।