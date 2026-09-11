Banda News: महिला ने फंदा लगाकर दी जान, परिजन बेहाल

बांदा। शहर के मड़ियानाका की रहने वाली एक महिला ने बुधवार की शाम फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद जब उनका बेटा घर पहुंचा और दरवाजा नहीं खुला तो उसने आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा। तब घटना की जानकारी लगी। शव देख परिजन बिलख पड़े।मोहल्ला मड़ियानाका निवासी बलवीर पाटकर माला गुहाई का काम करते हैं। वह घर में अपनी पत्नी सुमित्रा (45) व बेटे के साथ रहते हैं। बुधवार की शाम बलवीर रोज की तरह अपने कार्य पर गए थे और उनका बेटा भी बाहर था। शाम को सुमित्रा ने घर का दरवाजा बंद करके कमरे में बल्ली पर साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद जब उनका बेटा घर पहुंचा और दरवाजा खुलवाने के लिए मां को बुलाया तो कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर तक दरवाजा पर दस्तक देने के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर उसने आसपास के लोगों को बुलाया। इसके बाद लोगों के साथ उसने दरवाजे को तोड़ा तो देखा कि कमरे में मां का शव फंदे से लटक रहा था। यह देख वह बिलख पड़ा। खबर मिलने पर बलवीर भी आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुमित्रा ने खुदकुशी क्यों कि, परिजन कुछ नहीं बता सके।