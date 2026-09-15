Banda News: पीएम के जन्मदिन पर घर-घर जलाएंगे दीप

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर की शाम सात बजे कार्यकर्ता अपने घरों और लाभार्थी परिवारों के घरों में आशीर्वाद का दीपक जलाकर उनके दीर्घायु की कामना करेंगे। प्रत्येक बूथ पर 60 दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने बताया कि अभियान के तहत रक्तदान शिविर, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर तथा पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के कार्यक्रम होंगे।बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत ने की। उन्होंने सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने का भरोसा दिया। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री विनोद कुशवाहा, जिला महामंत्री सुधीर कुशवाहा, निखिल सक्सेना, ममता त्रिपाठी, आनंदी साहू, पंकज रायकवार, अमित सेठ भोलू, उत्तम सक्सेना समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)