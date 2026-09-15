Banda News: गोवंश ले जा रहे सात लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा

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इनमें आलमपुर प्रधान भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात कुछ लोग सड़क किनारे बैठे गोवंश को एकत्र कर कहीं ले जाने की फिराक में थे।आशंका होने पर सत्यप्रकाश, श्लोक प्रताप, यतेंद्र कुमार समेत करीब एक दर्जन ग्रामीणों ने घेराबंदी कर सात लोगों को पकड़ लिया और मुरवल चौकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को हिरासत में ले लिया।ग्रामीणों ने को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर पकड़े गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मौके से एक बुलेट और रिक्शा भी पुलिस के सुपुर्द किया गया।कोतवाली प्रभारी संजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सात लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)