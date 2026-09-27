Banda News: नहीं पहुंचे पानी टैंकर, फिर जल सत्याग्रह की चेतावनी

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पेयजल संकट को लेकर 23 सितंबर को जल सत्याग्रह के पांचवें दिन नरैनी विधायक ओममणि वर्मा की मौजूदगी में जल निगम ग्रामीण और चित्रकूटधाम जल संस्थान के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे थे। जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता विमल कुमार वर्मा और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता शिवराज वर्मा ने 20 दिनों में समस्या का स्थायी समाधान कराने का आश्वासन दिया था। तब तक प्रभावित मोहल्लों में रोज छह टैंकर पानी भेजने की बात कही गई थी। इसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था।रविवार को टैंकर न पहुंचने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को कोसा। ग्रामीणों ने बताया कि जल निगम के अधिशासी अभियंता से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी। जल संस्थान के सहायक अभियंता सौरभ प्रकाश ने प्रभावित मोहल्लों की सूची मांगी। सूची व्हाट्सएप पर भेजने के बाद रविवार अवकाश होने की बात कहते हुए टैंकर भेजने में असमर्थता जताई गई।ब्लॉक बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कुशवाहा के निर्देशन में चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्राणनाथ सोनकर, मोहम्मद रफीक खान, मनोज माहुले और शाहनवाज खान उर्फ सानू ने कहा कि सोमवार से चिह्नित मोहल्लों में टैंकरों से पानी नहीं पहुंचा तो ग्रामीण फिर जल सत्याग्रह शुरू करेंगे।