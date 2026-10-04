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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Upset over a dispute with her husband, a woman took her own life by hanging herself.

Banda News: पति से विवाद से नाराज पत्नी ने फंदा लगाकर दी जान

Sun, 04 Oct 2026 11:13 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:13 PM IST
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Upset over a dispute with her husband, a woman took her own life by hanging herself.
फोटो 2- मृतका प्रीति तिवारी। फाइल फोटो।
बांदा। पति से हुए आपसी विवाद से नाराज पत्नी ने फंदा लगाकर जान दे दी। खेत से लौटे पति ने देखा तो परिजन को जानकारी हो सकी।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गांव हरदौली निवासी अजय कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी प्रीति तिवारी (27) ने शनिवार की देर शाम घर के कमरे में पंखे के हुक से साड़ी से फंदा लगा लिया। पति ने बताया कि सुबह प्रीति से घरेलू बात पर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद वह खेत चला गया था, लौटकर आने पर वह फंदे से लटकी मिली थी। उन्होंने प्रीति को सीएचसी पहुंचाया, वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उधर, प्रीति के मायके पक्ष चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र के मऊ टिटिरिहा गांव से आए भाई रघुवीर ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी वर्ष 2018 में की थी। एक बेटी हुई थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी, तब से प्रीति को बच्चे नहीं हो रहे थे। बबेरू कोतवाल संजय द्विवेदी ने बताया कि पति-पत्नी का आपसी विवाद बताया जा रहा है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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