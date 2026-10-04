Banda News: प्रियांशु, प्रवीण और रोहित से आज छह घंटे होगी पूछताछ

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पुलिस हिरासत में छह घंटे तक आरोपियों से जरूरी पूछताछ की जाएगी। साक्ष्य संकलन के बाद उन्हें नियमानुसार वापस मंडल कारागार में दाखिल कराया जाएगा। एसटीएफ और थाना बिसंडा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में डीसीएम और कार से चार आरोपियों को पकड़ा था। डीसीएम से 250 पेटियों में 30 हजार शीशी कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद हुई थी।पूछताछ में अतर्रा निवासी प्रियांशु गुप्ता का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था। पुलिस ने प्रियांशु के साथ उसके साथी रोहित और प्रवीण उर्फ लकी को भी जेल भेजा था। विवेचक ने अदालत में तीनों की दो दिन की रिमांड मांगी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने रिमांड का विरोध किया था। अदालत ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद छह घंटे की कस्टडी रिमांड स्वीकृत की।पुलिस सोमवार सुबह कारागार पहुंचकर तीनों को पुलिस हिरासत में लेगी। इसके बाद उन्हें एक निश्चित जगह पर ले जाकर पूछताछ की जाएगी। छह घंटे की पूछताछ पूरी होने के बाद उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। फिर तीनों को वापस कारागार ले जाकर न्यायिक हिरासत में सौंपा जाएगा। यह प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी।