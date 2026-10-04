Banda News: संत प्रेमानंद महाराज का हृदय गति रुकने से निधन

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गांव स्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में साधु-संतों, शिष्यों और अनुयायियों की भीड़ जुट गई। लोगों ने पहुंचकर महाराज के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेमानंद महाराज इसी मंदिर में लंबे समय से पूजा-पाठ और धार्मिक साधना करते थे। उन्होंने चारों धाम की पैदल यात्रा भी की थी।कानपुर, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में उनके शिष्य और अनुयायी हैं। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए लोगों को सत्य और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। अंतिम विदाई में विनय तिवारी, अरुण कुमार सिंह, नारायण सिंह, साधु-संत और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। (संवाद)