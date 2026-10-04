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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Sant Premanand Maharaj passes away due to cardiac arrest.

Banda News: संत प्रेमानंद महाराज का हृदय गति रुकने से निधन

Sun, 04 Oct 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:46 PM IST
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Sant Premanand Maharaj passes away due to cardiac arrest.
बांदा। ब्लॉक जसपुरा के रामपुर गांव निवासी संत प्रेमानंद महाराज का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके ब्रह्मलीन होने की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
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गांव स्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में साधु-संतों, शिष्यों और अनुयायियों की भीड़ जुट गई। लोगों ने पहुंचकर महाराज के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेमानंद महाराज इसी मंदिर में लंबे समय से पूजा-पाठ और धार्मिक साधना करते थे। उन्होंने चारों धाम की पैदल यात्रा भी की थी।
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कानपुर, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में उनके शिष्य और अनुयायी हैं। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए लोगों को सत्य और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। अंतिम विदाई में विनय तिवारी, अरुण कुमार सिंह, नारायण सिंह, साधु-संत और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। (संवाद)
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