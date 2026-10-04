Banda News: खिलाड़ियों ने हैमर थ्रो, लंबी कूद में दिखाया दम

प्रतियोगिताओं में हैमर थ्रो, लंबी कूद आदि खेल प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर के छात्र-छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया।रविवार को पुलिस लाइन खेल मैदान में सीनियर बालक वर्ग 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में राजेश प्रजापति प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग 1500 मीटर दौड़ में भोलाराम प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग में हैमर थ्रो में पुष्पेंद्र सिंह प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग 800 मीटर दौड़ में भोलाराम प्रथम रहे।इसी तरह से 200 मीटर दौड़, लंबी कूद आदि की प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता के दौरान खानकाह इंटर कॉलेज के अध्यापक शाहिद वली खान, मेजबान भगवती प्रसाद ओमर बालिका इंटर कॉलेज के अध्यापक आदि मौजूद रहे।