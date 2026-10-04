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Banda News: खिलाड़ियों ने हैमर थ्रो, लंबी कूद में दिखाया दम

Sun, 04 Oct 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:52 PM IST
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Athletes displayed their prowess in the hammer throw and long jump.
फोटो 20- हैमर थ्रो में प्रदर्शन करता छात्र। संवाद
बांदा। पुलिस लाइन खेल मैदान में 70वीं माध्यमिक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
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प्रतियोगिताओं में हैमर थ्रो, लंबी कूद आदि खेल प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर के छात्र-छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया।

रविवार को पुलिस लाइन खेल मैदान में सीनियर बालक वर्ग 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में राजेश प्रजापति प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग 1500 मीटर दौड़ में भोलाराम प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग में हैमर थ्रो में पुष्पेंद्र सिंह प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग 800 मीटर दौड़ में भोलाराम प्रथम रहे।

इसी तरह से 200 मीटर दौड़, लंबी कूद आदि की प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता के दौरान खानकाह इंटर कॉलेज के अध्यापक शाहिद वली खान, मेजबान भगवती प्रसाद ओमर बालिका इंटर कॉलेज के अध्यापक आदि मौजूद रहे।
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