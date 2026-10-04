Banda News: पेट्रोल डालकर घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के बाबूपुर निवासी रामप्रकाश ने 21 सितंबर को अतर्रा कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व परिचित अतर्रा निवासी उमेश ने आपसी विवाद के चलते उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।रामप्रकाश का इलाज रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। पुलिस ने आरोपी उमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को उसके गांव बल्लान से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। गिरफ्तारी टीम में निरीक्षक मेहरे आलम शामिल थे। (संवाद)