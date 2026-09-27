Banda News: कमरे में किसान ने फंदा लगाकर दी जान

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हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पिपरौंदा गांव निवासी प्रभुदयाल शुक्ला ने बताया कि उनके दामाद हेमंत तिवारी (35) अपने बच्चाें के साथ कई साल से बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के झील का पुरवा में मकान बनवाकर रह रहे थे। शनिवार की रात करीब आठ बजे वह नशे में घर आए थे। यहां वह अपने कमरे में चले गए। उन्होंने साड़ी से कमरे में लगे पंखे से फंदा लगा लिया।कुछ देर बाद पत्नी रक्षा उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने गईं तो कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस पर किराएदारों ने कमरे की खिड़की से झांका तो वह फंदे से लटका था। उसके बाद किराएदारों ने दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से उतार लिया।ससुर प्रभुदयाल ने बताया कि दामाद नशे का आदी थे। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। गांव में पिता व उनके नाम खेती है। वह किसानी का कार्य करता था। उनके एक पुत्र व एक पुत्री है। शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि परिजन कारण नहीं बता सके हैं। नशे के आदी थे। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।