Banda News: छात्र की हत्या का आरोपी सिपाही तीन सितंबर को आया था बांदा

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पुलिस के मुताबिक आशीष तीन सितंबर को छुट्टी लेकर बांदा अपने घर आया था। 10 सितंबर को वह वापस झांसी स्थित अपने तैनाती स्थल प्रेमनगर थाने पहुंचा था। पुलिस उसे हत्या का मास्टरमाइंड बता रही है।पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि आशीष सिंह 2020 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। उसका घर तिंदवारी रोड स्थित ट्रैक्टर एजेंसी के पीछे है। परिवार में पिता अभिलाष सिंह, मां निर्मला और तीन बहनें हैं। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है और माता-पिता घर पर ही रहते हैं।पुलिस के अनुसार छात्र की हत्या ड्रग्स वसूली से जुड़े मामले में की गई। मामले में आरोपी सिपाही की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी के माता-पिता ने मामले में कोई जानकारी देने से इनकार किया है।