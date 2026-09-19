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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Former BSP Lok Sabha candidate Mayank Dwivedi joins SP.Former BSP Lok Sabha candidate Mayank Dwivedi joins SP.

Banda News: बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी सपा में शामिल

Sat, 19 Sep 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 19 Sep 2026 11:26 PM IST
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Former BSP Lok Sabha candidate Mayank Dwivedi joins SP.Former BSP Lok Sabha candidate Mayank Dwivedi joins SP.
बांदा। 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे मयंक द्विवेदी सपा में शामिल हो गए। उन्होंने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
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मयंक द्विवेदी ने वर्ष 2024 में बांदा-चित्रकूट लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। निर्वाचन संबंधी आधिकारिक रिकॉर्ड में भी उनका नाम बसपा प्रत्याशी के रूप में दर्ज है। चुनावी रिपोर्टों के अनुसार उन्हें 2,45,745 वोट मिले थे।
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मयंक द्विवेदी लंबे समय से बांदा की स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनके पिता स्वर्गीय पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी वर्ष 2007 में नरैनी विधानसभा सीट से बसपा विधायक रहे थे। उनके दल बदलने से बांदा-चित्रकूट क्षेत्र की स्थानीय राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है।
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