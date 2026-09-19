Banda News: बदौसा-मगरदहा मार्ग के निर्माण का आश्वासन

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने की मांग की। यह मार्ग भुसासी, चंदौर समेत करीब एक दर्जन गांवों को जोड़ता है। कच्चे और गड्ढायुक्त मार्ग से ग्रामीणों, किसानों, स्कूली बच्चों और श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी होती है। वर्ष 2007-08 में नरेगा के तहत इस पर मिट्टी और पुलिया का कार्य हुआ था।सड़क के पक्कीकरण के कई प्रस्ताव भेजे गए, पर निर्माण नहीं हो सका। विधायक ओममणि वर्मा ने समस्या के जल्द समाधान और मार्ग निर्माण का आश्वासन दिया। इस दौरान रत्नाकर सिंह चंदेल और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। (संवाद)