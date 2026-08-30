Banda News: बिजली का काम करते समय करंट की चपेट में आए मैकेनिक की मौत

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बेला थाना क्षेत्र के उसराह गांव निवासी कुलदीप सिंह (45) पुत्र रामपाल सिंह दिल्ली में रहकर बिजली मैकेनिक का काम करते थे। रक्षाबंधन के पर्व पर शुक्रवार को वह अपने पैतृक गांव आए थे। शनिवार शाम करीब पांच बजे वह घर में बिजली का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान तार ठीक करते समय अचानक करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए।परिजन उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेला थानाध्यक्ष ललितेश नरायण त्रिपाठी ने बताया कि करंट के युवक की मौत की सूचना मिली है। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार किया है।