Banda News: दंगल में हुए रोमांचक मुकाबले

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मेला में दुकानें, खाने-पीने के स्टॉल, खिलौने और बिसातखाने की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। महिलाओं और बच्चों ने खरीदारी की। खान-पान की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। ग्रामीणों ने परिवार के साथ मेले में पहुंचकर खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लिया।वार्षिक मेला में आयोजित दंगल की शुरूआत प्रधान सावित्री देवी ने कराई। कुश्ती प्रतियोगिता में महोबा के गोलू और मऊ के उमाशंकर, मऊ के सुदामा और मरका के बुद्धराज, गोंडा के उदयभान और रायबरेली के रामनारायण राय के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। मरका के राजेश और महोबा के लवकुश के बीच हुई कुश्ती में लवकुश ने शानदार दांव लगाकर प्रतिद्वंद्वी को पटकनी दी।आयोजन में राजकुमार श्रीवास, शक्तिलाल, नंदकिशोर, चंदन, रामभरोसे, रामभवन यादव, रामप्रकाश गर्ग, बलकरन आदि ने व्यवस्थाएं संभालीं। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और कुश्ती मुकाबलों का आनंद लिया।