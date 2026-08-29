Banda News: यमुना पुल से कूदी युवती का पता नहीं

कस्बा कमासिन की रहने वाली मंदाकिनी (19) मां की डांट से नाराज होकर 27 अगस्त की सुबह दांदो-किशनपुर यमुना पुल पर पहुंची थी। शनिवार को जब पुलिस ने फिर से खोजबीन शुरू करनी चाही तो पता चला कि नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है और बहाव बहुत ही तेज है। ऐसे में स्टीमर या नाव से नदी में उतरना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया।प्रभारी निरीक्षक संतोष ओझा ने बताया कि थाना क्षेत्र के ऐसे गांव जो यमुना किनारे हैं, वहां के प्रधान को सतर्क किया गया है। इसके साथ ही चित्रकूट व प्रयागराज के थानों को भी यह जानकारी भेज दी गई है। (संवाद)