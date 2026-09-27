Banda News: बाइक सवार को लोडर ने मारी टक्कर, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 27 Sep 2026 11:30 PM IST
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बांदा। बहन की ससुराल से अपने गांव जा रहे बाइक सवार युवक को सामने से आए लोडर चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई।
बदौसा थाना क्षेत्र के सुखाय का पुरवा मरका डाड तुर्रा निवासी भय्यन वर्मा ने बताया कि उसका भतीजा केशू वर्मा (22) पड़ोसी की बाइक लेकर अपनी बहन रज्जी की ससुराल बदौसा गया था। वहां से वह शनिवार की शाम करीब सात बजे वापस अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसने फल भी खरीदे। बदौसा कस्बे में राहुल ढाबे के पास सामने से आए लोडर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गया।
ग्रामीणों व परिजन ने उसे अतर्रा सीएचसी पहुंचाया। यहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहां देर रात उसे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि वह तीन भाइयों में छोटा था। पूना में रहकर मजदूरी करता था। चार दिन पहले अपने गांव आया था। घर में मां मुन्नी देवी है।
बदौसा थाना इंस्पेक्टर राधा कृष्ण तिवारी ने बताया कि लोडर की टक्कर से हादसा हुआ है। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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बदौसा थाना क्षेत्र के सुखाय का पुरवा मरका डाड तुर्रा निवासी भय्यन वर्मा ने बताया कि उसका भतीजा केशू वर्मा (22) पड़ोसी की बाइक लेकर अपनी बहन रज्जी की ससुराल बदौसा गया था। वहां से वह शनिवार की शाम करीब सात बजे वापस अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसने फल भी खरीदे। बदौसा कस्बे में राहुल ढाबे के पास सामने से आए लोडर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गया।
ग्रामीणों व परिजन ने उसे अतर्रा सीएचसी पहुंचाया। यहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहां देर रात उसे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि वह तीन भाइयों में छोटा था। पूना में रहकर मजदूरी करता था। चार दिन पहले अपने गांव आया था। घर में मां मुन्नी देवी है।
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बदौसा थाना इंस्पेक्टर राधा कृष्ण तिवारी ने बताया कि लोडर की टक्कर से हादसा हुआ है। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।