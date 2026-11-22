बांदा सदर विधानसभा क्षेत्र में ओम नारायण त्रिपाठी विदित की ओर से पुराने आरटीओ कार्यालय के सामने खिचड़ी बांटकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। सपा जिलाध्यक्ष उमेश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष इमरान अली राजू और विजयकरन यादव सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।बबेरू के सपा कार्यालय में विधायक विशंभर सिंह यादव की अगुवाई में नेताजी के संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में मरीजों और आश्रम पद्धति विद्यालय व कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चों को फल वितरित किए गए।