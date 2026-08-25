फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   If the mobile number is recorded on the prescription slip, the online test report will be available.

Banda News: पर्चे में मोबाइल नंबर है दर्ज तो मिलेगी ऑनलाइन जांच रिपोर्ट

Tue, 25 Aug 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 25 Aug 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
If the mobile number is recorded on the prescription slip, the online test report will be available.
बांदा। जिला महिला अस्पताल में अगर गर्भवतियों को उसी दिन जांच रिपोर्ट चाहिए तो उन्हें अपना मोबाइल नंबर पर्चे में अंकित कराना पड़ेगा।
विज्ञापन

मोबाइल नंबर अंकित होने से संबंधित महिला के व्हाट्सएप नंबर पर जांच रिपोर्ट उसी दिन पहुंच जाएगी। उसे जांच रिपोर्ट लेने के लिए अगले दिन अस्पताल आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
जिला महिला अस्पताल में जांच रिपोर्ट ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा शुरू हुई है। इसके लिए महिलाओं को अपने पर्चे में अपना मोबाइल नंबर अंकित कराना पड़ेगा। अस्पताल की ओर से दी जा रही इस सुविधा का अब भी कई महिलाएं उपयोग नहीं कर रही हैं। इससे उन्हें अगले दिन अस्पताल में आकर फिर से लाइन लगाना पड़ रहा है।
विज्ञापन

अस्पताल प्रशासन का दावा है कि जिनके पर्चे में मोबाइल नंबर अंकित हैं, उन्हें जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल में उपलब्ध कराई जा रही है। जिला महिला अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 महिलाओं की जांच की जाती हैं। प्रतिदिन यहां महिलाएं लाइन में लगकर अपनी जांच कराने जाती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------

जो महिलाएं पर्चे में अपना मोबाइल नंबर अंकित करा रहीं हैं, उन्हें ऑनलाइन जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल में दी जा रही हैं। जो महिलाएं अपना मोबाइल नंबर अंकित नहीं करा रही हैं, उन्हें जांच के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है।
-सुनीता सिंह
सीएमएस, जिला महिला अस्पताल, बांदा।
-------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed