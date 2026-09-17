Banda News: एक और बच्चे को हुआ डेंगू, संख्या आठ हुई

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बारिश थमने के साथ ही वायरल, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू का डर भी लोगों को सताने लगा है। मरका थाना क्षेत्र के गांव साड़ा निवासी उदित (5) पुत्र कमलेश कई दिनों से बुखार से पीड़ित है। उसका सरकारी समेत निजी अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। उसकी निजी पैथालॉजी में जांच कराई गई तो उसे डेंगू निकला। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर, जिला अस्पताल की पैथालॉजी में बृहस्पतिवार को 18 बुखार पीड़ित मरीजो की डेंगू जांच के लिए सैंपल लगाए गए, लेकिन किसी को डेंगू नहीं निकला। संवाद