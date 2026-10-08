Banda News: मणिकर्णिका सम्मेलन में छात्राओं ने सीखे आत्मनिर्भरता के मंत्र
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:47 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:47 PM IST
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बांदा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कानपुर प्रांत की ओर से आयोजित मणिकर्णिका युवती सम्मेलन में सैकड़ों छात्राओं ने प्रतिभाग किया। दो सत्रों में हुए सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं ने छात्राओं से संवाद कर अपने अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने छात्राओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा, उच्च क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी डॉ. दीपाली गुप्ता, एबीवीपी की प्रांत पदाधिकारी डॉ. विज्ञा मिश्रा, डॉ. सबीहा रहमानी, डॉ. जिज्ञासा तिवारी, डॉ. जयंती और अनुपमा त्रिपाठी मौजूद रहीं। संवाद
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