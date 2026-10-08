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Banda News: एक और बुखार पीड़ित को डेंगू की पुष्टि

Thu, 08 Oct 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:42 PM IST
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Dengue confirmed in another fever patient
बांदा। जिले में वायरल बुखार के साथ-साथ डेंगू बुखार भी जोर पकड़े है। जिला अस्पताल की पैथोलॉजी जांच में एक और मरीज में डेंगू जांच की पुष्टि की गई है। बुखार पीड़ित 16 लोगों के बुधवार को डेंगू जांच के सैंपल लगाए गए थे। इनमें से एक मरीज को डेंगू की पुष्टि की गई है। जिले में अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 31 पहुंच गई है। इनमें सरकारी अस्पताल में 23 व प्राइवेट जांच में आठ मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। जिला अस्पताल में पैलानी थाना क्षेत्र के पिपरहरी निवासी अनिल (20) को बृहस्पतिवार को डेंगू बुखार के चलते भर्ती कराया गया। उसकी जांच में डेंगू की पुष्टि की गई है। संवाद
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