Banda News: बुढ़वा मंगल पर मंदिरों में जुटे श्रद्धालु

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भक्तों ने बजरंगबली को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और लड्डू का प्रसाद अर्पित किया। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था।उनके अहंकार को दूर करने के लिए हनुमानजी ने वृद्ध वानर का रूप धारण कर उन्हें अपनी पूंछ हटाने की चुनौती दी थी। भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पूंछ नहीं हटा सके। इसी प्रसंग की स्मृति में बुढ़वा मंगल पर्व मनाए जाने की मान्यता है।