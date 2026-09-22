Banda News: लाठीचार्ज के विरोध में आयुर्वेदिक छात्रों का कैंडल मार्च

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कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर लाठीचार्ज का विरोध जताया। विद्यार्थियों ने बताया कि आयुष इंटर्न लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में 7,500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलता है।इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर सोमवार को लखनऊ के हजरतगंज स्थित पार्क में आयुष इंटर्न छात्र-छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।इसके विरोध में अतर्रा कॉलेज के विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन में रविंद्र कुमार, धर्मेंद्र, दीपक, संदीप, नंदनी पांडेय, स्नेहा, सुषमा और प्रियंका समेत सैकड़ों छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।