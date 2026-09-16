Banda News: गणेश महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम

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शाम को अनुपमा त्रिपाठी एंड पार्टी के कलाकारों की गीत-संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। दूसरे दिन के कार्यक्रमों की शुरूआत जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विमल सिंह, संरक्षक अशोक अवस्थी और सुशीला त्रिपाठी ने किया।दीनदयाल सोनी व अनीता गुप्ता ने नेतृत्व में चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने आकर्षक कलाकृतियां बनाईं। प्रभावती अवस्थी, मधु सिंह व शकुंतला गुप्ता की देखरेख में हुई मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।राहुल सेन, धनीराम वर्मा, नीरज त्रिपाठी व रजोला त्रिपाठी ने कुर्सी दौड़ कराई। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शाम को अनुपमा त्रिपाठी एंड पार्टी के कलाकारों ने गीत, संगीत व नृत्य की प्रस्तुतियां दीं।कार्यक्रम में अनुपमा त्रिपाठी, ज्योत्सना पुरवार, प्रमोदनी अवस्थी, निखिल सक्सेना, सत्यनारायण श्रीवास, राजाबाबू साहू व विजय ओमर समेत बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। संचालन संरक्षक अशोक त्रिपाठी जीतू ने किया।उधर, वहीं बबेरू के मां मढ़ी दाई मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर, आम चौराहा और औगासी रोड सहित कई स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गईं हैं।प्रतिमाओं की आरती के लिए मंदिरों और पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रहीं है।