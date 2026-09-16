Banda News: टेंडर में मिलीभगत की शिकायत, जांच के लिए कमेटी गठित

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समिति को शिकायती पत्र में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत समाजसेवी सोहन लाल सिंह ने 16 सितंबर को की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि तालाब खोदाई और चेकडैम निर्माण की निविदाओं में मिलीभगत कर चहेते ठेकेदारों को कम दरों पर काम दिए गए।शिकायत में निविदा प्रक्रिया, टेंडर डालने के लिए इस्तेमाल हुए आईपी एड्रेस, डीएससी लॉगिन और ब्राउजिंग डिटेल्स समेत कई बिंदुओं की जांच की मांग की गई है।सीडीओ की ओर से गठित समिति में मुख्य कोषाधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग और केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार को शामिल किया गया है। समिति को शिकायत में उल्लिखित बिंदुओं का जांच-परीक्षण कर आख्या देने को कहा गया है। सीडीओ ने समिति को प्रकाशित खबर और शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित सभी बिंदुओं की जांच पूरी कर एक सप्ताह के भीतर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।टेंडर प्रक्रिया और तकनीकी विवरण भी जांचे जाएंगेशिकायत में निविदाएं डालने की तारीख और समय, आईपी एड्रेस, ठेकेदारों के डीएससी लॉगिन, ब्राउजिंग डिटेल्स आदि की तुलना कर टेंडर में कथित मिलीभगत की जांच कराने की मांग की गई है। जांच समिति इन बिंदुओं का परीक्षण करेगी। इसके अलावा शिकायत में उठाए गए अन्य आरोपों की भी जांच की जाएगी।