Banda News: नाले में बालक की डूबने से मौत

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परिजन व ग्रामीणों ने घटनास्थल से 500 मीटर दूर पानी के अंदर झाड़ियों में फंसे बालक को निकाला। परिजन उसे सीएचसी ले गए, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।चित्रकूट के गांव बनवट निवासी बदलूराम प्रजापति ने बताया कि सोमवार को सुबह वह पत्नी शिवकली व बच्चों के साथ अतर्रा के गांव लोधौरा में अपनी ससुराल रज्जू प्रजापति के घर में निमंत्रण में पहुंचा था।सोमवार दोपहर करीब एक बजे बदलूराम का पुत्र शिवाय (7) बहन कमला (5) के साथ घर से कुछ दूर शौच के लिए गया था। इस दौरान पैर फिसल जाने से शिवाह बिसाहिल नाला में डूब गया। बहन ने परिजन को बताया।शिवाय गांव के एक स्कूल में कक्षा एक का छात्र था। घटना से मां शिवकली समेत सभी परिजन बेहाल है। कोतवाली इंस्पेक्टर राकेश तिवारी ने बताया कि नाले में डूबने से बालक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।