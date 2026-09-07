Banda News: दीवार के विवाद में दो पक्ष भिड़े, 15 पर प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:29 PM IST
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बांदा। थाना पैलानी क्षेत्र के गांव अलोना में एक ही परिवार के दो पक्षों में दीवार को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
गांव अलोना निवासी अर्चना का आरोप है कि 30 अगस्त की रात करीब दस बजे पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र, सुन्ती, अनीता, बिंदादीन, करन, ममता, प्रतीक्षा, बृजलाल, राजेंद्र का साला ने साजिश के तहत उनके घर की लाइट काट दी थी। वह अपनी मां व बहन के साथ घर से बाहर निकली। इतने में राजेंद्र व बिंदादीन आ गए और उसे पकड़कर अभद्रता मारपीट शुरू कर दी।
इसी तरह से दूसरे पक्ष से अनीता ने थाने में तहरीर दी। बताया कि उनका और रिश्ते में भतीजी लगने वाली अर्चना व जेठानी की बेटी मधु व जेठानी सावित्री से उनका दीवार को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद होने पर 31 अगस्त को दोनों पक्ष से चार-चार लोगों का शांतिभंग में चालान हुआ था।
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छह सितंबर को उनके घर पर अश्विनी कुमार वर्मा, मोहन, मधु, अर्चना, सावित्री, नीरज वर्मा, स्वतंत्र सूर्यवंशी चार पहिया गाड़ी से उसके घर पर आ गए और उसके साथ अभद्रता करने लगे। कालेश्वर तिराहे के पास फिर से इन लोगों ने पति राजेंद्र के साथ गाली-गलौज की। पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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गांव अलोना निवासी अर्चना का आरोप है कि 30 अगस्त की रात करीब दस बजे पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र, सुन्ती, अनीता, बिंदादीन, करन, ममता, प्रतीक्षा, बृजलाल, राजेंद्र का साला ने साजिश के तहत उनके घर की लाइट काट दी थी। वह अपनी मां व बहन के साथ घर से बाहर निकली। इतने में राजेंद्र व बिंदादीन आ गए और उसे पकड़कर अभद्रता मारपीट शुरू कर दी।
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इसी तरह से दूसरे पक्ष से अनीता ने थाने में तहरीर दी। बताया कि उनका और रिश्ते में भतीजी लगने वाली अर्चना व जेठानी की बेटी मधु व जेठानी सावित्री से उनका दीवार को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद होने पर 31 अगस्त को दोनों पक्ष से चार-चार लोगों का शांतिभंग में चालान हुआ था।
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छह सितंबर को उनके घर पर अश्विनी कुमार वर्मा, मोहन, मधु, अर्चना, सावित्री, नीरज वर्मा, स्वतंत्र सूर्यवंशी चार पहिया गाड़ी से उसके घर पर आ गए और उसके साथ अभद्रता करने लगे। कालेश्वर तिराहे के पास फिर से इन लोगों ने पति राजेंद्र के साथ गाली-गलौज की। पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।