Banda News: रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग

इसमें यात्रियों के लिए नए प्रतीक्षालय का निर्माण, रेलवे कर्मचारियों के अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की गई। तुलसी एक्सप्रेस का प्रतिदिन संचालन करने तथा चेन्नई, रामेश्वरम, हैदराबाद के लिए नियमित ट्रेनें चलाने की मांग भी उठाई गई।वहीं जम्मू-कश्मीर, हरिद्वार के लिए प्रतिदिन ट्रेनों के संचालन, प्रयागराज के लिए पैसेंजर ट्रेन शुरू करने और एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने की मांग की। इस दौरान संगठन के महासचिव कुदरत उल्ला, कोषाध्यक्ष वृंदावन वैश्य, उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता बाबू, उर्मिला वर्मा, निशा, हर्षित द्विवेदी मौजूद रहे। (संवाद)